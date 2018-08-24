Сегодня, 24 августа, в 10:00 в Киеве начался военный парад посвященный 27-й годовщине независимости Украины.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о ходе события.

На парад выйдет рекордное количество военной техники - более двухсот единиц - и до пяти тысяч военнослужащих.

Принимать парад будет прездент Петр Порошенко. Среди иностранных гостей плотнее всего представлены США - советник Дональда Трампа Джон Болтон и спецпредставитель по Донбассу Курт Волкер. Будет и посол США Мари Йованович.

А еще - министры обороны США, Турции, Польши, Румынии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии. Также приедут в Киев заместители глав министерств обороны Великобритании и Канады. А по Крещатику уже второй раз пройдут военные всех этих стран.

Главная интрига парада - во сколько он обойдется. Минобороны отказывается назвать цифру. В то же время расчеты, проведенные неофициально, показывают внушительные суммы: 600-800 миллионов гривень. Это огромные деньги для такой страны, как Украина

Это торжественное шествие также примечательно тем, что публике впервые показали американские противотанковые комплексы Javelin.

Президент США не приехал в Киев в этот день, вместо него рядом с Порошенко находится советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Зато американский лидер поздравил Украину с национальном праздником.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше.

Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - отметил в приветствии Дональд Трамп.