Сегодня, 24 августа, президент Владимир Путин назначил бывшего полномочного представителя в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича Чрезвычайным и Полномочным послом России в Беларуси.

Михаил Бабич также будет и специальным представителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале нормативных правовых актов.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Примечательно то, что ранее Путин хотел направить Михаила Бабича послом в Украину, однако наша страна не дала согласия на его назначение.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Михаил Бабич, занимая должность полпреда Путина в Приволжском федеральном округе, опроверг хранение яда "Новичок" в лаборатории под Саратовом.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси заявил, что страна никогда не станет чьим-то вассалом.