Следователи прокуратуры на Закарпатье задержали украинца, который через экспресс-почту отправлял заказчикам контрабандное огнестрельное оружие и боеприпасы, привезенные из Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Правонарушитель пытался передать почтовым отправлением через компанию "Новая Почта" киевлянину пистолет марки "Ceska Zbrojovka" модели "CZ" 1983, устройство для ведения бесшумной стрельбы к нему и десятки боеприпасов: 80 патронов калибра 7,65 мм и 50 патронов калибра 6,35 мм, которые попали на территорию Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля Украины из стран Евросоюза", - заявили в пресс-службе военной прокуратуры.

После получения указанной посылки отправитель и получатель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, обыски по местам проживания фигурантов дела и местах возможного хранения другого огнестрельного оружия. Они проводятся с привлечением спецподразделения "А" СБУ.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

В ходе проведенных мероприятий уже изъято стрелковое оружие, боеприпасы производства стран Евросоюза и отечественного производства: 10 пистолетов, 2 пистолета-пулемета, 11 винтовок, 2 РПГ, пластид, тротил, 23 гранаты с запалами к ним различной степени поражения, устройства бесшумной стрельбы, 1208 патронов 9х19 мм, 998 патронов 7,65 мм, 140 патронов 45 мм, 5 патронов 6.35 мм и 447 патронов калибра 9 мм.

Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром полицейский случайно нашел тайник с оружием. 8 кило взрывчатки, ящики с патронами и 60 гранат.

Также мы писали о том, что в Киеве нацгвардеец продавал оружие, привезенное из зоны ООС.