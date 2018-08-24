В России, на 94-м году, ушел из жизни старейший футболист Алексей Парамонов, выступавший за сборную СССР и московский Спартак.

"Сейчас мы готовим некролог", - сообщил Интерфаксу пресс-атташе московского "Спартака" Леонид Трахтенберг.

Здоровье Парамонова ухудшилось около двух недель назад, у него отказали ноги, он стал плохо видеть и у него начались проблемы с дыханием. 18 августа Парамонов был доставлен в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь.

В футболке Спартака Алексей Парамонов провел 264 матча и забил 63 мяча. В составе красно-белых он выступал с 1947 по 1959 год.

За сборную СССР он играл с 1954 по 1957 годы, в составе команды выиграл золотую медаль Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне.

Алексей Парамонов входил в тренерский штаб сборной СССР в 60-х и 70-х годах ХХ века.

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