Четыре "айдаровца" и командир роты. Стали известны имена пятерых погибших под Желобком украинских военных
Стали известны имена погибших 23 августа в боях под поселком Желобок в Луганской области пяти украинских военных.
Как сообщает волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook, четверо погибших служили в батальоне "Айдар". Их имена:
- Марьян Найда
- Тарас Проценко
- Михаил Щербанюк
- Андрей Чирва
Фото: Facebook
Также журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook назвал имя пятого погибшего: командир роты 128 горно-пехотной бригады, крымчанин Георгий Ольховский.
Цаплиенко отмечает, что погибшие айдаровцы из разных областей Украины. "Кто-то с Востока... Кто-то с Запада или с Юга", - отмечает он.
Фото: Facebook
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе в бою погибли 4 украинских военных, 7 человек ранены.
Также мы писали, что появились подробности боя в Луганской области.
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