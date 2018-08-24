Стали известны имена погибших 23 августа в боях под поселком Желобок в Луганской области пяти украинских военных.

Как сообщает волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook, четверо погибших служили в батальоне "Айдар". Их имена:

Марьян Найда Тарас Проценко Михаил Щербанюк Андрей Чирва



Фото: Facebook

Также журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook назвал имя пятого погибшего: командир роты 128 горно-пехотной бригады, крымчанин Георгий Ольховский.

Цаплиенко отмечает, что погибшие айдаровцы из разных областей Украины. "Кто-то с Востока... Кто-то с Запада или с Юга", - отмечает он.

Фото: Facebook

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе в бою погибли 4 украинских военных, 7 человек ранены.

Также мы писали, что появились подробности боя в Луганской области.