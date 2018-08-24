В российском государственном вузе обнаженные скульптуры прикрыли простынями накануне визита в учреждение представителей РПЦ. Об этом пишут "Новости Новосибирска".

Приезд представителей РПЦ в Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна был запланирован в рамках форума "Новосибирск- город безграничных возможностей". Делегация из епархии принимала участие в обсуждении вопроса доступности храмов для маломобильных граждан.

Фото: news.ngs.ru

Один из участников форума отметил, что статуи в виде обнаженных тел решили прикрыть тканью, "чтобы не ранить чувства" представителей РПЦ. И прикрыли их не чем-нибудь, а простынями, которые зафиксировали с помощью канцелярских прищепок.

Фото: news.ngs.ru

Представитель делегации из РПЦ похвалил сотрудников вуза за такую изобретательность. После отъезда делегации скульптуры "раздели".

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