Из-за занятости президента США Дональда Трампа принять участие в параде на День независимости украинская сторона пригласила его советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в интервью "Главкому".

"Американские воины вместе с нашими будут идти бок о бок. Меня сразу раскритиковали, что это прибыл в Киев не президент США Дональд Трамп. Но поверьте, президент США очень занят сейчас избирательным процессом, промежуточными выборами в Конгресс, многими другими вопросами. Поэтому его полномочный представитель - это достойный уровень ", - отметил он.

Чалый также назвал такой шаг символом поддержки. "То, что идут какие-то критические заявления означает, что российские силы чувствуют поддержку Украины со стороны США", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости от имени народа Америки.

Также мы писали о том, что в посольстве объявили неожиданный визит советника президента США в Украину.