После того, как президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети в заговоре против Республиканской партии, американские СМИ выяснили, что обвинения президента США не беспочвенны. В их распоряжении оказался секретный документ, описывающий механику сотрудничества Facebook, Twitter и "левых" политических сил.

И более того, выяснилось, что за заговором против Трампа стоит миллиардер Джордж Сорос, который объявил войну американскому лидеру сразу после выборов 2016 года.

Теневой бан для республиканцев

Напомним, что президент США в своем Twitter заявил о "теневом бане" соцсетей. По его мнению Twitter блокирует аккаунты членов республиканской партии.

Фото: Twitter

"Теневой бан" консервативных аккаунтов в крупнейших социальных сетях неразрывно связан со стратегией по свержению президента США Дональда Трампа - к такому выводу пришли американские СМИ после ознакомления с секретными документами.



Соцсети не для "правых"

Недавно в крупнейших социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и YouTube, прошла волна блокировок аккаунтов тех пользователей, которые придерживаются "правых" политических взглядов. Сами компании публично отрицают любую предвзятость и говорят, что удаленные профили нарушали правила поведения, принятые на платформах.

Тем не менее, факт блокировок подтвержден статистикой. "Теневой бан" не означает удаление аккаунта, напротив, пользователь продолжает находиться в социальной сети как ни в чем не бывало, но при этом все его взаимодействия с платформой скрываются от фолловеров. Никто не видит его "лайки", репосты и комментарии, что означает изоляцию аккаунта.

Кроме того, 6 августа 2018 года Facebook, YouTube и Apple заблокировали ультраконсервативного конспиролога Алекса Джонса и его портал InfoWars. Глава избирательного штаба Дональда Трампа и его советник в digital-сфере Брэд Парскаль прокомментировал эту ситуацию, заявив о том, что фокус крупных IT-компаний явно сместился в сторону "левых" политических сил.

Как оказалось, "теневой бан" в социальных сетях подозрительно коррелирует с планом коалиции, финансируемой миллиардером Джорджем Соросом.

Она включает в себя политические группы, намеревающиеся лишить Дональда Трампа власти в Вашингтоне. Впервые об этом сообщил портал The Gateway Pundit.

Засекреченный документ на 49 страницах о стратегии "победы над Трампом" официально увидел свет в январе 2017 года. Позже копию плана под названием "Democracy Matters" ( "Демократия имеет значение" - Прим.Ред.) получил журналист издания Washington Free Beacon и опубликовал его в сети.

В документе говорится о тесном сотрудничестве с крупными медиа-платформами с целью устранить "правую" пропаганду и "фейковые новости" в интернете.

Одним из участников заговора против Трампа является некоммерческая организация Media Matters for America (MMfA), которая занимается мониторингом, анализом и исправлением консервативной дезинформации в американских СМИ. Крупным благотворителем MMfA является финансист Джордж Сорос, а также принадлежащие ему фонды. А Сорос, в свою очередь, считается одним из самых рьяных критиков Дональда Трампа - он инвестировал около $20 млн в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, а также потерпел серьезные финансовые убытки после победы Трампа на выборах.



В обнародованном документе говорится о том, что в распоряжении Media Matters и других "левых" организаций имеется доступ к исходным данным Facebook, Twitter и других социальных сетей, что позволяет им систематически мониторить и анализировать контент на этих платформах.

"С новой технологией в наших руках мы сможем следить за новостями в режиме реального времени и распознавать лживые сообщения с математической точностью, создав систему раннего оповещения о фейках и дезинформации", - говорится в стратегии.

Кроме того, Media Matters уже якобы встречалась с руководством Facebook, чтобы представить новую технологию и обсудить борьбу с "фейками".

Если упомянутая технология действительно существует, что она должна привлечь внимание Facebook и других социальных сетей, которые не справляются с потоком дезинформации, который обрушивается на платформы круглосуточно. Американские власти не раз критиковали ресурс Марка Цукерберга за неспособность остановить "лживые новости" и политическую пропаганду.

Миллиардер против президента. Чья возьмет?



После избрания Дональда Трампа Джордж Сорос потерял около миллиарда долларов из-за неудачного вложения средств в ценные бумаги. Такой серьезный убыток, а также его тесные связи с Клинтон привели к открытому объявлению войны президенту США.

В январе 2017 года Сорос назвал Трампа "обманщиком, мошенником и потенциальным диктатором".

По его словам, политика главы государства обречена на провал из-за противоречий среди его советников. Тем не менее, сам Сорос старается ускорить уход Трампа всеми способами, включая финансирование фондов, выступающих за импичмент американского лидера.

Напомним, что в начале текущего года Джордж Сорос жестко раскритиковал Facebook и Google, с которыми теперь пытается наладить диалог. Миллиардер обвинил компании в манипуляциях в целях финансовой выгоды. Кроме того, он назвал эти компании угрозой современной демократии, если они решат объединиться с правительствами отдельных стран.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Венгрии обвинил Джорджа Сороса в разжигании антисемитизма в Европе.