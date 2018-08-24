Законодательных оснований для отказа выдать справку внутренне перемещенного лица после предыдущей ее отмены (независимо от причин), в Украине не существует. Об этом сообщает Общественная организация "Донбасс-SOS".

"Именно такое нарушение действующего законодательства в исполнении одного из управлений социальной защиты Киевской области стало для нас шоком. С подобной проблемой к нам обратился один из переселенцев. Чтобы выяснить ситуацию, наш юрист посетила соответствующий УТСЗН - и оказалось, что сотрудники этой структуры неверно трактуют нормы законодательства. Они не выдают новые справки после отмены предыдущих. Мы вынуждены были просить вмешаться Министерство социальной политики Украины. Благодаря их оперативной реакции была выдана справка", - заявили юристы организации.

Общественники подчеркивают, что никаких законодательных оснований отказа в повторной выдаче справки нет. Ни один нормативный акт не содержит подобной нормы.

Справка переселенца подтверждает факт перемещения граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся на территории Украины на законных основаниях, имеют право на постоянное проживание в Украине, и которых заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

В организации отмечают, что ст. 12 Закона Украины "Об обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных лиц", предусматривает только такие основания отмены справки ВПЛ, как:

1) подача заявления об отказе от справки;

2) совершение преступления (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

террористический акт;

террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта;

публичные призывы к совершению террористического акта;

создание террористической группы или террористической организации;

содействие совершению террористического акта;

финансирование терроризма;

осуществление геноцида, преступления против человечности или военное преступление);

3) возвращение к покинутому месту постоянного проживания;

4) выезд на ПМЖ за границу;

5) подача заведомо недостоверных сведений.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд запретил переселенцам участвовать в местных выборах.

Также мы писали о том, что в Украине отменили проверки переселенцев, работающих в государственных органах.