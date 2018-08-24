В США 507 человек заразились циклоспорозом из-за салатов, приобретенных в ресторанах McDonald's. Об этом сообщается на сайте Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов.

Там уточнили, что такие данные имеются по состоянию на 23 августа. Также отмечается, что каждый случай был подтвержден после лабораторных исследований. Заболевания выявили в 16 штатах, включая Нью-Йорк, Флориду, Огайо, Вирджинию и Миннесоту.

Циклоспороз - паразитарное заболевание, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis. Заражение связано с употреблением инфицированной воды, сырого молока и овощей. Проявляется в длительной диарее. Чтобы не подхватить инфекцию, нужно использовать в пищу только свежие и тщательно промытые продукты, а заправлять салаты стоит только перед подачей на стол.

Ранее "Страна" сообщала, что McDonald's в Украине ввел обслуживание посетителей за столиком.

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