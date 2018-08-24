В эту пятницу в Киеве и по всей Украине отмечают 27-ю годовщину независимости. Гвоздем программы станет военный парад в столице. На него в 10 часов утра выйдет рекордное количество военной техники - более двухсот единиц - и до пяти тысяч военнослужащих.

Принимать парад будет прездент Петр Порошенко. Среди иностранных гостей плотнее всего представлены США - советник Дональда Трампа Джон Болтон и спецпредставитель по Донбассу Курт Волкер. Будет и посол США Мари Йованович.

А еще - министры обороны США, Турции, Польши, Румынии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии. Также приедут в Киев заместители глав министерств обороны Великобритании и Канады. А по Крещатику уже второй раз пройдут военные всех этих стран.

Главная интрига парада - во сколько он обойдется. Минобороны отказывается назвать цифру. В то же время расчеты, проведенные неофициально, показывают внушительные суммы: 600-800 миллионов гривень. Это огромные деньги для такой страны, как Украина.

Накануне парада вопросы были также к оружейным новинкам, которые выйдут на Крещатик. Большая часть из них еще в стадии испытаний и не принята на вооружение.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из центра Киева.

Прямая трансляция парада ко Дню независимости

11:45 Парад окончен.

11:38 Первый полет военного транспортника Ан-178 над гражданскими в Украине. Этот самолет раньше летал только на испытаниях или на международных выставках.

11:30 Над парадом барражируют вертолеты и полетели самолеты.

11:25 По Крещатику провезли сразу семь пушек "Богдана".

11:19 Начался собственно парад военной техники. Сначала идут танки Т-64 и БМП-2.

11:12 По Крещатику шагают иностранные солдаты.

11:09 В соцсетях уже обсуждают речь Порошенко.

"А вы что ожидали, что Петр Алексеевич изменится, одумается? Все в репертуаре прошедших 4,5 лет. Щас еще церковное противостояние обострится. Все ради фронта, все ради победы", - пишет эксперт Дмитрий Марунич.

10:58 Авиация в небе.

10:56 Во время речи Президента Петра Порошенко одному из солдатов почетного караула стало плохо и он потерял сознание.

Инцидент произошел около 10:35. Об этом Информатор сообщает с места события.

Военного, который потерял сознание, успели подхватить люди, стоявшие рядом. Солдата увели. А позже заменили почетный караул.

10:51 "Я терпеть не могу ложного пафоса и лицемерия. Голосуя в 1991 за независимость, я голосовал совсем за другую страну. До 2013 нам говорили: мы многое не реализовали и потеряли, но есть мир. Мира давно нет. Моя мама в советские времена поплатилась карьерой перспективного физика за идеи независимости. Я очень много с ней спорил в разные периоды новейшей истории и для меня очень важно, что сейчас она меня поддерживает и говорит, что не о такой стране, как сейчас, она в те годы мечтала. Помните борды: нас повинно бути 52 мільйони, кохаймося! Кроме людей и территории мы потеряли много чего ещё. Наверное не все можно вернуть. Но начать, в любом случае, надо с мира. Сегодня Праздник моей Страны. Хоть и грустный из-за потерь, но тем не менее. С Праздником!", - пишет в Facebook нардеп Николай Скорик.

10:45 Речь Порошенко окончена. Начинается раздача воинских наград и боевых флагов.

10:38 Порошенко говорит, что 4 сентября внесет в Раду закон об изменениях в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО.

10:37 Порошенко точно идет на выборы. Говорит, что "с тех пор как вы доверили мне управлять страной, государственный компас уверенно показывает на Запад. В сторону, противоположную империи. Его стрелка ни разу не дрогнула. Уверяю, и не дрогнет пока этот компас в моих руках".

10:36 "Проект ЕС без Украины будет незавершенным". "Одна из лучших армий континета". "Взамен мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности".

10:35 Порошенко сказал, что вопрос Томоса больше политический, чем религиозный. Интересное признание.

10:33 Заговорил о Томосе. Назвал неканоничным пребывание УПЦ в составе РПЦ. И сделал "жесткое" лицо, адресуясь "и к Константинополю, и к Москве". Выглядит как ультиматум Вселенскому патриархату.

10:32 Говорит, что причиной кризиса стало закрытие Россией своего рынка для Украины, а также запрет на транзит грузов.

10:30 Говорит, что внешняя помощь Украине пока еще необходима, но нужно полагаться только на свои силы.

10:30 "Мы разрываем все путы с Российской империей".

10:28 "Наши предки не устояли тогда в войне с Россией", - президент о конце УНР. Порошенко говорит, что украинский народ "пытались растворить в необозримых просторах Евразии".

10:27 Главный мессидж Порошенко - "мы выстояли и нарастили мышцы". "Заложили основу для движения вперед с ориентирами на ЕС и НАТО". "Создали армию". О победах речи нет.

10:26 Президент спел первый куплет гимна новой армии.

10:25 Слово у Порошенко.

10:21 Объезд войск закончился. В небо взмывают военные самолеты.

10:19 Центр Киева охраняют шесть тысяч полицейских.

10:15 Крещатик сейчас.

Фото Александра Глущенко

10:10 Степан Полторак начал объезжать войска. Он приветствует их уже новым воинским приветствием - "Слава Украине!".

10:08 Тем временем в соцсетях не утихают споры о достижениях нынешней власти, о которых вспомнили в День Независимости.

"А помните?

В декабре 2013 г. средняя зарплата в Украине приблизилась к 4000 грн. Это было эквивалентом $500 (прописью - пятьсот долларов)

Средняя пенсия – была 1526 грн. - $200 (прописью - двести долларов).

По этим параметрам Украина опередила такие страны ЕС, как Болгария и Румыния.

И еще действовала система социальной помощи. Например, пособие при рождении третьего ребенка составляло 123840 грн. - эквивалент $15 480.

А осенью еще пойдут квитанции за отопление - опять по новым тарифам...", - пишет журналист Алексей Романов.

10:04 Порошенко и Парубий поют гимн. После этого начнется молебен.

10:00 На черном мерседесе на Крещатик приехал Порошенко.

9:57 Крещатик сейчас. Народу стало больше.

Дети сидят на деревьях. Им можно.

9:56 На параде - флаги УНР. А командование говорит о 100-летии украинского государства.

9:50 Парад начинается. Военное командование объезжает войска.

9:41 Тем временем загорелый после отпуска Гройсман встретился с советником Трампа Джоном Болтоном. Оба после этого поехали на парад.

Фото пресс-службы правительства

9:34 Людей на Крещатике пока не так чтобы много. Улица вполне проходима.

9:29 Тимошенко пришла на Майдан и позирует с прохожими.

Фото - Алёна Яхно/Facebook

9:23 Петр Порошенко сходил на праздничный молебен. Присутствовали представители всех конфессий и вся семья президента.

Фото пресс-службы президента

9:19 Из метро Льва Толстого беспрерывным потоком идут люди в вышиванках, передает корреспондент "Страны".

9:12 Напомним, что парад будет происходить на фоне кровавого обострения на Донбассе. Вчера под Луганском погибло пять украинских военных - четые из которых добровольцы "Айдара". Наверняка Петр Порошенко упомянет это в своей речи.

9:01 Технику везут на парад мимо кинотеатра "Киев" у станции метро Льва Толстого.

Фото "Страны"

8:47 Бизнесмен Евгений Черняк: "Украину люблю. Власть мародёров ненавижу.

Лучшим приветствием от украинских политиков, сегодня, было бы покаяние за всё то, что они сейчас делают со Страной!

Пусть все граждане страны будут счастливы, Независимо ни от чего! С надеждой на лучшие времена, которые обязательно настанут!!!"

8:34 Политолог Дмитрий Корнейчук объясняет, чем, по его мнению, является настоящая независимость.

"С одной стороны, все пафосные мероприятия, которые устраивает власть в этот день, не имеют никакого отношения к независимости. Ибо власть и народ живут у нас в параллельных мирах и ненавидят друг друга. При этом власть сознательно делает с 1991-го года все, чтобы у украинцев независимость ассоциировалась только с бедностью.

С другой стороны, мы до конца еще не поняли, что должны сами строить свое государство. И тогда независимость станет реальной.

И я бы хотел, чтобы в независимой Украине нам всем хотелось жить. И гордиться своей страной. И любить ее. Потому что с 2014-го мы увидели сценарий, как легко разорвать на части Украину, которую не любят свои же граждане..."

8:29 Президент Польши поздравил Порошенко с Днем независимости. Он пожелал Украине поскорее вступить в НАТО и ЕС. И напомнил о "трагических страницах истории".

"Надеюсь на достижение положительных результатов также в диалоге относительно трагических страниц нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей", - отметил Анджей Дуда.

8:26 Вот, как выглядит перекрытый центр столицы сегодня.