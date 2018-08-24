Вчера, 23 августа, в Европе прошли первые матчи стадии плей - офф Лиги Европы. Луганская Заря в меньшинстве отстояла ничью в игре с РБ Лейпциг, а другая сенсация произошла в матче Глазго Рейнджерс - Уфа. Грозные шотландцы, под руководством знаменитого Стивена Джерарда, смогли забить всего лишь один гол российской Уфе, которая испытывает серьезные финансовые проблемы и была едва ли не на грани снятия с еврокубков.

Результаты первых матчей стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА

"Базель" (Швейцария) - "Аполлон" (Кипр) - 3:2

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Уфа" (Россия) - 1:0

"Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:0

"Зенит" (Россия) - "Мольде" (Норвегия) - 3:1

"Тренчин" (Словакия) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 1:1

"Генк" (Бельгия) - "Брондбю" (Дания) - 5:2

"Олимпиакос" (Греция) - "Бернли" (Англия) - 3:1

"Заря" (Украина) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 0:0.

"Олимпия" (Словения) - "Спартак" (Трнава, Словакия) - 0:2

АПОЕЛ (Кипр) - "Астана" (Казахстан) - 1:0

"Русенборг" (Норвегия) - "Шкендия" (Македония) - 3:1

"Дюделанж" (Люксембург) - ЧФР (Румыния) - 2:0

"Судува" (Литва) - Селтик (Шотландия) - 1:1

"Шериф" (Молдова) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0

"Мальме" (Швеция) - "Митьюлланд" (Дания) - 2:2

"Торпедо" Кутаиси (Грузия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1

"Сигма" (Чехия) - "Севилья" (Испания) - 0:1

"Сарпсборг" (Норвегия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 3:1

"Гент" (Бельгия) - "Бордо" (Франция) - 0:0

"Партизан" (Сербия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:1

"Рапид" (Австрия) - "Стяуа" (Румыния) - 3:1

Ответные матчи пройдут 30 августа, а на следующий день УЕФА проведет жеребьевку группового турнира Лиги Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА назвали страну, где пройдет матч за Суперкубок-2019.

Также мы рассказывали, что видеоповторы появятся с четвертьфиналов Лиги чемпионов.