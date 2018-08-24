Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты сократят свое финансирование ООН. Об этом передает Houston Chronicle.

По словам Джона Болтона, в настоящее время США обеспечивают 22% бюджета Совета по правам человека (СПЧ) и управления Верховного комиссара по правам человека. В будущем эти платежи будут сокращены.

Джон Болтон также подчеркнул, что американские власти рассчитывают, что сокращение расходов "окажет свое воздействие" на Совет ООН по правам человека. При этом советник президента США не стал уточнять, о какой именно сумме идет речь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле заявили, что Болтон не стал подписывать заявление об отказе США вмешиваться во внутренние дела.