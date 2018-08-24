В пятницу, 24 августа, когда Украина отмечает День независимости, компания Google также поздравила нашу страну с праздником. На главной странице поисковика появился праздничный дудл - картинка украинского флага, который развевается на фоне неба, гор и зеленых полей.

Фото: google.com.ua

Напомним, что Украину с Днем независимости уже поздравили президент США и королева Британии.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - заявил президент США в своем поздравлении.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями доброй судьбы и счастья народу Украины в следующем году", - идет речь в приветственном письме королевы Елизавета II.