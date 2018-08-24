Белорусская компания "Белавтодор" выиграла тендер на ремонт участка трассы Киев - Одесса, и восстановит дорожное полотно за 695 млиллионов гривен.

Об этом передают Украинские Новости, со ссылкой на данные портала публичных закупок ProZorro.



ООО "Строительно-монтажный трест" №8 (СМТ №8, Беларусь), входящее в холдинг "Белавтодор" (Беларусь) выиграло тендер службы автомобильных дорог в Киевской области на текущий средний ремонт участка автодороги государственного значения М-05 "Киев - Одесса", предложив самую низкую цену в 694,999 млн гривен.

Предметом закупки являются услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги М-05 "Киев - Одесса" на участке км 128+028-км 143+028.

Торги состоялись 22 августа, ожидаемая стоимость в торгах составляла 840,189 млн гривен.

Компания СМТ №8 выиграла торги, предложив самую низкую цену в 694,999 млн гривен.

Также в торгах участвовали ООО "Автомагистраль-Юг" (Одесса, предложила цену в 695 млн гривен), Техно-Буд-Центр (Тернополь, предложила цену в 777,075 млн гривен), а также ООО "ПБС" (Тернополь, предложило цену в 777,175 млн гривен).

При этом в участии в торгах было отказано компании "Дорожное строительство "Альтком"(Мариуполь, Донецкая область), а также компании ООО "Ростдорстрой" (Одесса).

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