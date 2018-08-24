Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 27-ю годовщину провозглашения независимости. С национальным праздником нашу страну поздравила Ее Величество королева Елизавета II.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями доброй судьбы и счастья народу Украины в следующем году", - идет речь в приветственном письме королевы Елизавета II.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Украину с Днем Независимости поздравил президент США Дональд Трамп.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - заявил президент США в своем поздравлении.