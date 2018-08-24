Пропавший еще 14 августа у берегов Африки нефтеналивной танкер "Pantelena IMO 9321469", с грузино-российским экипажем на борту, был обнаружен военными спутниками США. Судно находится в порту африканской страны Габон.

Об этом передает портал Africanews со ссылкой на региональный центр по морской безопасности в Центральной Африке (CRESMAC).

В данный момент танкер пришвартован в порту Габона Овендо.

На борту судна находятся два россиянина и 17 моряков из Грузии. Танкер "Pantelena IMO 9321469" загружен семью тысячами топлива и принадлежит греческой компании Lotus Shipping.

По информации МИД Грузии, к поиску танкера были также подключены военно-морские силы стран региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO).

Ранее "Страна" сообщала, что у берегов Китая взорвался иранский танкер, перевозивший нефть.