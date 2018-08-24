Новые санкции США против России, которые были введены из-за отравления в Солсбери ядом "Новичок" Сергея и Юлии Скрипалей, вступят в силу уже через три дня, 27 августа.

Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.



"США 6 августа в рамках соблюдения американского "Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения" от 1991 года пришли к выводу о том, что правительство России использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения, - сказал представитель внешнеполитического ведомства. - 8 августа мы оповестили Конгресс о своем намерении ввести несколько видов санкций в отношении России, как того требует закон, включая прежде всего применение презумпции отказа в предоставлении доступа к чувствительным товарам и технологиям сферы национальной безопасности, имеющим американское происхождение".

"Уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием, истек 22 августа. Мы передали в соответствующую инстанцию правительства США извещение для Федерального реестра, вводящее в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", - отметил американский дипломат.

Федеральный реестр - это сборник официальных документов правительства США. Нынешние рестрикции вступят в силу после публикации в нем соответствующего уведомления.



В этот раз Вашингтон вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения. Но из этого запрета делается ряд исключений.

Кроме того, означенный закон предусматривает и угрозу применения второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций. Вторая часть санкций предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на 5 млрд долларов.

Также мы рассказывали, что Медведев назвал новые санкции США объявлением экономической войны России.