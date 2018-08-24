Марк Чэпмен, убийца легендарного музыканта, одного из лидеров великих The Beatles Джона Леннона снова направил прошение в комиссию по условно-досрочному освобождению. Однако без толку. Члены комиссии в десятый раз подряд отказали ему в помиловании. Он останется в тюрьме.

Об этом сообщает New York Post.



Члены комиссии в составе Марка Копполы и Отиса Круза решили, что Чэпмен не может быть отпущен на свободу, так как он все еще представляет опасность для общества. Подать новую просьбу о помиловании 63-летний убийца сможет лишь в 2020 году.

Таким образом, Чэпмен продолжит отбывать свой пожизненный срок в тюрьме строгого режима Wende в штате Нью-Йорк.

Напомним, что Марк Чэпмен застрелил лидера The Beatles 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком Нью-Йорка, недалеко от входа в здание под названием Dakota, где Леннон проживал в то время вместе с женой Йоко Оно. За пару часов до этого Чэпмен взял автограф у Леннона. Музыкант подписал ему виниловый диск.

После смертельных выстрелов, Марк Чэпмен сел на бордюр и начал читать "Над пропастью во ржи" Дж. Д. Сэлинджера. В ходе расследования этого убийства Чэпмен заявил, что не смог простить Джону Леннону фразу о том, что "The Beatles стали популярнее Иисуса Христа".

Ранее Страна" сообщала, что вдову Джона Леннона признают соавтором легендарного хита Imagine.