У Кличко заявили, что мост Патона проржавел и требует капитального ремонта
Мэр столицы Виталий Кличко подписал распоряжение "О перераспределении расходов бюджета города Киева, предусмотренных Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета на 2018 год".
Этот документ предусматривает выделение 4 миллионов гривен на проведение очередного специального комплексного обследования конструкции моста им. Е. О. Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и будет разрабатываться проект будущей реконструкции, сообщает пресс-служба КГГА.
"Мост им. Е. О. Патона нуждается в капитальном ремонте. Из-за длительной эксплуатации на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений", - говорится в сообщении.
Работы по реконструкции будут осуществлять совместно с Институтом электросварки им. Е. О. Патона.
По словам директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Симонова, департамент и заказчик выполнения работ по реконструкции КК "Киевавтодор" будут учитывать все рекомендации и наработки, а также консультации со специалистами Института им. Е. О. Патона на всех этапах проектирования и выполнения строительных работ.
Проект начнут разрабатывать уже в этом году.
Мост через Днепр им. Е. О. Патона введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы проходили лишь на небольших участках моста.
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