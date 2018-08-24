Мэр столицы Виталий Кличко подписал распоряжение "О перераспределении расходов бюджета города Киева, предусмотренных Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета на 2018 год".

Этот документ предусматривает выделение 4 миллионов гривен на проведение очередного специального комплексного обследования конструкции моста им. Е. О. Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и будет разрабатываться проект будущей реконструкции, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мост им. Е. О. Патона нуждается в капитальном ремонте. Из-за длительной эксплуатации на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции будут осуществлять совместно с Институтом электросварки им. Е. О. Патона.

По словам директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Симонова, департамент и заказчик выполнения работ по реконструкции КК "Киевавтодор" будут учитывать все рекомендации и наработки, а также консультации со специалистами Института им. Е. О. Патона на всех этапах проектирования и выполнения строительных работ.

Проект начнут разрабатывать уже в этом году.

Мост через Днепр им. Е. О. Патона введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы проходили лишь на небольших участках моста.

Как сообщала "Страна", в Киеве на мосту Патона ограничат движение до конца лета.

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