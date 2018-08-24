Глава издательской компании American Media Дэвид Пекер дал показания следователям против экс-юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна - в обмен иммунитет от возможного уголовного преследования.

Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Он встретился со следователями и поделился с ними информацией, касающейся совершенных Коэном денежных выплат двум женщинам, которые утверждают, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Одной из этих женщин является бывшая фотомодель журнала Playboy Карен Макдугал. Она ранее сообщила, что в 2016 году представители American Media по указанию Коэна заплатили ей $150 тыс. за права на публикацию в издании National Enquirer ее истории о якобы имевшей место связи с Трампом. При этом материал так и не был напечатан. По мнению экс-модели, компания пошла на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем.

Кроме того, как отмечает The Wall Street Journal, Пекер также связан с выплатой Коэном $130 тыс. еще одной женщине - бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Она также утверждает, что вступала с Трампом в интимные отношения, а указанная сумма была выплачена ей в обмен на молчание. Как пишет издание, Пекер ранее заявлял, что является давним другом Трампа и Коэна.

Во вторник Коэн признал себя в суде виновным по восьми пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Юрист пошел на сделку с правосудием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания.

Как отмечало агентство Associated Press, Коэн фактически сознался в нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа с целью повлиять на исход выборов, состоявшихся в США в ноябре 2016 года.

Нарушение выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную кампанию. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Во время появления в суде Коэн не назвал по имени ни этих женщин, ни Трампа. Он сказал лишь, что работал с "неназванным кандидатом" и "преследовал главным образом цель повлиять на выборы" по распоряжению претендента на государственную должность. Однако изложенные в судебных материалах сроки и суммы, как отмечало агентство, совпадают с историями Клиффорд и Макдугал.

Карен Макдугал, Фото: voanews.com

Стефани Клиффорд, фото: mylook.co

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