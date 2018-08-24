Корпорация Apple удалила из App Store приложение Onavo, которое принадлежит Facebook. Программа собирала информацию о других приложениях, установленных на электронном устройстве своего пользователя.

Об этом сообщает Financial Times. Приложение использовалось для защиты трафика с помощью подключения к VPN-сети.

Facebook через сервис отслеживал, какие еще приложения популярны среди пользователей Onavo. При этом компания признавала, что собирает такую информацию, и объясняла это стремлением улучшить собственные продукты.

Как сообщала "Страна", в голландском магазине Apple взорвался iPad. Причиной взрыва, по предварительной версии, стал или перегрев или негерметичный аккумулятор.

Отметим, что второй госбанк в Украине запустил Apple Pay. Ощадбанк интегрировал Google Pay быстрее всех в Европе.