В связи с регулярными обстрелами КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.) со стороны боевиков, принято решение о временном прекращении функционирования пункта пропуска, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможностью обеспечить безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора "Горловка – Бахмут", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора "Горловка – Бахмут. … Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook в четверг вечером.

Основой для данного решения военные называют постоянную угрозу обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе снайперских, в сторону пребывания гражданского населения.

"Сегодня, накануне Дня Независимости Украины, около 16.00 изменением пограничных нарядов в КПВВ "Майорское" зафиксирован очередной обстрел из снайперской винтовки. В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли оформления граждан, которые следуют через линию разграничения. К счастью, никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Решение о закрытии КПВВ "Майорское" принял командующий ООС. Об этом проинформированы первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг и руководитель донецкого офиса ОБСЕ Ольга Скриповская.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

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