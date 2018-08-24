В Закарпатской области обнаружили мужчину, которого искали больше недели. Страдавшего временной потерей памяти сумели найти спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

"Больше недели, а именно с 15 августа, правоохранительные органы, спасатели и родственники искали этого человека, который ушел из дома в лес и не вернулся. Из информации родных стало известно, что мужчина страдает временной потерей памяти", - говорится в опубликованном сообщении.

В среду, 22 августа дежурное отделение спасателей выехало в с. Ольховка для оказания помощи местному населению. Когда они возвращались после проведения работ в расположение части, следуя по маршруту направлении с. Сельцо, увидели мужчину, который двигался вдоль автодороги.

"Внешний вид человека (усталость, отсутствие обуви и неряшливость) указывал на то, что с ним не все в порядке. Спасатели остановились и начали расспрашивать, куда он идет и не нуждается ли он в помощи. В ходе общения выяснилось, что человек не помнит, как он здесь оказался, и неизвестно, куда ему дальше идти. Хотя он сообщил, как его зовут и что проживает он в с. Негровец. Это и послужило для спасателей поводом, что, возможно, это тот самый мужчина, которого ищут уже больше недели. На всякий случай работники ГСЧС связались с вероятными родственниками и попросили их приехать для установления личности. И они не ошиблись, оказалось, что это именно он", - отметили спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Запорожской области пропал военный.

Напомним, что в Украине расширили действие сервиса смс-оповещений об исчезновении детей.