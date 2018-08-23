В четверг, 23 августа на трассе Одесса-Киев в ДТП попала колонна одесской Нацгвардии. Машины двигались в сторону столицы. Инцидент произошел в 60 км от Киева.

Об этом сообщает местное издание "Украинская Служба Информации".

Грузовик "КРАЗ", который ехал впереди колонны, резко затормозил. Второй "КРАЗ", двигавшийся следом, врезался в заднюю часть "лидера". Третий в колонне, легковой автомобиль Renault Dokker, также не успел затормозить и влетел под колеса второго грузовика.

"Никто из военнослужащих не пострадал", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: usionline.com

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