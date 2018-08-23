Из-за ДТП по дороге в Киев колонна одесской Национальной гвардии не доехала до столицы 60 км
В четверг, 23 августа на трассе Одесса-Киев в ДТП попала колонна одесской Нацгвардии. Машины двигались в сторону столицы. Инцидент произошел в 60 км от Киева.
Об этом сообщает местное издание "Украинская Служба Информации".
Грузовик "КРАЗ", который ехал впереди колонны, резко затормозил. Второй "КРАЗ", двигавшийся следом, врезался в заднюю часть "лидера". Третий в колонне, легковой автомобиль Renault Dokker, также не успел затормозить и влетел под колеса второго грузовика.
"Никто из военнослужащих не пострадал", - указано в опубликованном сообщении.
Фото: usionline.com
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