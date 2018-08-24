В пятницу 24 августа будет запрещено движение и парковка на ряде улиц Киева в связи с торжественными и праздничными мероприятиями приуроченными Дню Независимости Украины, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Напоминаем, что во время проведения в столице торжественных и праздничных мероприятий к 27-й годовщине Независимости Украины в Киеве 24 августа предусмотрены временные изменения транспортного движения", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Отмечается, что 24 августа с 7:00 до 13:00 запретят движение на время легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках". Он будет проходить по маршруту: Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная.

Кроме того, 24 августа с 13:30 до 18:30 запретят движение на время благотворительного забега "Они бегут ради детей": ул. Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск (до дома № 2).

Также в КГГА опубликовали список улиц, по которым с 6:45 до окончания праздничных мероприятий приуроченных ко Дню Независимости Украины будет полностью ограничено движение.

Так, 24 августа во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника: парк военной части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Черновола - выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - ул. Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская.

После проведения военного парада движение перекроют по маршруту Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск по (встречной полосе) (Часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222.

Во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна № 2, колесная техника аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербакивского - просп. Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская.

После проведения военного парада по маршруту Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы - ул. Академика Туполева – аэродром "Святошин".

Также 24 августа с 7:00 до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на ул. Большой Васильковской (ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик – Майдан Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

24 августа с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение на ул. Крещатик (На участке от ул. Б. Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко) во время проведение спортивно-презентационной акции "Украина единая".

С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Емельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и фестиваля уличной еды.

24 августа с 16:00 до 20:00 запретят движение на ул. Бассейной в направлении ул. Павла Скоропадского (на участке от ул. Эспланадной до ул. Павла Скоропадского).



Также 24 августа во время проведения праздничных мероприятий в центральной части города будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллее Героев Небесной Сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинской, ул. архитектора Городецкого, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллеи, Парковой дороге, площади И. Франко, ул. Заньковецкой, ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-ре Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской – площади), ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

Кроме того, 24 августа не будут функционировать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

"Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будет внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий", – сказано в сообщении.

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