Сегодня в центре Одессы при падении с балкона на 7-м этаже гостиницы "Черное море" погиб мужчина. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, пожилой мужчина выпал из окна 11-этажного отеля "Черное море", расположенного на улице Ришельевской.

Отмечается, что по спецлинии "102" поступило сообщение от работников администрации отеля о том, что гость, снимавший комнату на седьмом этаже, выпал с балкона. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия. Для установления всех обстоятельств на место была направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Полицейские выяснили, что погибший - 78-летний мужчина, предварительная причина – самоубийство. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", в Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля.

Мы писали, что в Одессе погибла пассажирка автомобиля, который буквально впечатался в столб.

Ранее в Одессе патрульный автомобиль сбил насмерть пешехода.