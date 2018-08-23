В четверг, 23 августа в Запорожье на "Славутич-Арене" бронзовый призер чемпионата Украины "Заря" приняла немецкий "Ред Булл Лейпциг" в финальном раунде квалификации Лиги Европы, чей победитель поединка выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Уже на 16-й минуте наша команда осталась в меньшинстве.

Судья отправил отдыхать полузащитника "Зари" Богдана Леднева за грубый фол против уругвайского защитника немецкой команды Марсело Сараччи.

Тем не менее, воспользоваться преимуществом РБ "Лейцпигу" в первом тайме не удалось, как и во втором.

Решающий матч состоится в Германии ровно через неделю. И шансы "Зари" на выход в следующий этап второго по значимости футбольного турнира после такого исхода выглядят очень даже приличными.

Как сообщала "Страна", питерский "Зенит" отыграл четыре пропущенных мяча, забив минскому "Динамо" в два раза больше.

Отметим, что в испанской Ла Лиге может вспыхнуть футбольная забастовка.