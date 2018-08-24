Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает немедленно освободить украинского журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина).

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира.

"Я с облегчением узнал, что Станислав Асеев жив. Он должен быть немедленно освобожден, и любая попытка заставить его "признаться" или манипулировать должна быть прекращена как нарушение международного права", - заявил Дезир.

17 августа телеканал "Россия-24" показал программу, в которой Станислав Асеев подтверждает, что якобы работал на украинскую разведку. Это было первое его появление с момента задержания.

Как сообщала "Страна", Международный Комитет защиты журналистов возмущен тем, что репортажи Асеева приравняли к шпионажу

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ подаст жалобу в Европейскую федерацию журналистов на интервью "Россия 24" с пленным Асеевым.

Также мы писали о том, что журналист Асеев в Донецке объявил голодовку.