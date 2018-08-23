Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели в Сочи личную встречу. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и вопросы международной повестки, а затем обменялись подарками, передает Ruposters.

Белорусский лидер передал российскому коллеге икону "Ангел-хранитель" с пожеланием, чтобы она оберегала нового владельца. В ответ Путин вручил Лукашенко тканную картину ручной работы уральских мастеров, подчеркнув, что пейзаж на ней - "наши общие красоты".

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 19 июня в Минске. Тогда президент России подарил белорусскому коллеге самовар с символикой футбольного чемпионата мира, а в ответ получил картину "Февральское небо" белорусского художника Василия Пешкуна.

Видео: youtube.com/Naviny.by

Как сообщала "Страна", Лукашенко объяснил, почему он сменил правительство Беларуси.

Отметим, что у Меркель озвучили одну из ее договоренностей с Путиным.