Путин и Лукашенко обменялись в Сочи подарками со смыслом
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели в Сочи личную встречу. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и вопросы международной повестки, а затем обменялись подарками, передает Ruposters.
Белорусский лидер передал российскому коллеге икону "Ангел-хранитель" с пожеланием, чтобы она оберегала нового владельца. В ответ Путин вручил Лукашенко тканную картину ручной работы уральских мастеров, подчеркнув, что пейзаж на ней - "наши общие красоты".
Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 19 июня в Минске. Тогда президент России подарил белорусскому коллеге самовар с символикой футбольного чемпионата мира, а в ответ получил картину "Февральское небо" белорусского художника Василия Пешкуна.
Видео: youtube.com/Naviny.by
Как сообщала "Страна", Лукашенко объяснил, почему он сменил правительство Беларуси.
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