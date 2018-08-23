Исследователи из австралийского Института медицинских исследований Гарван выявили структуру в иммунной системе, которая "помнит" все предыдущие инфекции и вакцинации. Она наполнена иммунными клетками разных видов, которые реагируют на патогены, с которыми столкнулось человеческое тело.

Как пишет Newsweek, "микроорган" размещен с внешней стороны лимфатических желез, чтобы выявлять инфекции как можно раньше. Его удалось обнаружить с помощью передовой технологии под названием "3D-микроскопия", с помощью которой ученые "снимали" иммунную систему в действии в теле живых животных.

"Это позволило нам создать трехмерные снимки в реальном времени, сканируя "слои" лимфатических узлов живых животных, а также проводя электронную томографию у сотен пациентов", - объяснил автор исследования Три Фан.

"Воспроизводя слои в виде трехмерного изображения и наблюдая за движением клеток и тем, как они взаимодействуют друг с другом, мы смогли четко выявить эту новую структуру", - пояснил он.

Обнаруженный новый "микроорган" тонкий, плоский и дает о себе знать только тогда, когда животные имеют дело с инфекцией, с которой тело никогда не сталкивалось. Выявленную структуру в иммунной системе назвали "субкапсулярним пролиферативным центром". Его удалось обнаружить как у мышей, так и у людей.

Как сообщала "Страна", ученые не могут понять за что именно отвечает новый орган человеческого организма.

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