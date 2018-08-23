Председатель правительства России Дмитрий Медведев отказался от проведения ближайших публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы. Он не появлялся на публике с 14 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров, передает ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что часть мероприятий в рабочем графике главы кабмина отменена. Пресс-служба подтвердила, что и в ближайшее время из-за травмы публичные мероприятия не планируются.

Минувший раз Медведев появлялся на публике 14 августа - в этот день он встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. В последующие дни на сайте правительства писали только о том, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.

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