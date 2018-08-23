В Москве госпитализировали актрису Нину Русланову. Об этом сообщает российский "Пятый канал".

По данным телеканала, 72-летняя Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем. Как отмечается, актриса испытывала сильные боли почти сутки.

В свою очередь 42-летняя дочь актрисы Олеся Русланова заявила радиостанции "Говорит Москва", что экстренной госпитализации не было. По ее словам, мать каждую осень и каждую весну ложится примерно на 10 дней на плановую госпитализацию.

Нина Русланова служила в театрах имени Е. Б. Вахтангова, имени Вл. Маяковского, имени Рубена Симонова.

Народная артистка России Нина Русланова за свою карьеру сыграла в 146 фильмах. Стала известна сразу после первой роли в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи", зрители знают ее также по фильмам "Тени исчезают в полдень", "Цыган" и "Собачье сердце".

Как сообщала "Страна", ранее известная советская актриса попала в больницу из-за укуса. 78-летнюю Галину Польских ужалила оса и у актрисы началась сильная аллергическая реакция: слабость, сыпь, а также проблемы с дыханием.

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