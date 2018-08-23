В Сети опубликовали трейлер фильма "Суспирия", после просмотра которого заплакал Квентин Тарантино. В США и Польше он выйдет в прокат 2 ноября, релиз фильма в Украине еще не утвержден.

Главную роль в нем исполнила Дакота Джонсон, известная по фильму "50 оттенков серого". Также в картине сыграли Хлоя Грейс Морец и Тильда Свинтон. Саундтрек написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк, передает УНИАН.

Режиссер фильма - Лука Гуаданьино, который был номинирован на Оскар за фильм "Назови меня своим именем". Ранее он уже работал и с Джонсон, и со Суинтон. Фильм является ремейком одноименного фильма ужасов 1977 году Дарио Ардженто. Сюжет рассказывает о серии таинственных убийств в знаменитой балетной школе Европы.

"Что касается "Суспирии", то могу пообещать: это будет фильм, вдохновленный оригиналом Дарио Ардженто, который признается в любви к нему, но ни в коем случае не ремейк", - сказала ранее журналистам Тильда Свинтон.

Гуаданьино рассказал журналистам, что прошлой осенью показал свой фильм "Суспирия" Квентину Тарантино, и его реакция стала для ленты благословением. "Я показал фильм Квентину Тарантино. Мы были друзьями со времен нашего жюри на Венецианском кинофестивале. Я нервничал, но хотел услышать его совет. Мы смотрели у него дома, и его реакция порадовала меня. Он был полон энтузиазма и в конце фильма заплакал и обнял меня", - рассказал режиссер.

Видео: youtube.com/New Trailer Buzz

Как сообщала "Страна", опубликован трейлер фильма, снятого по повести Кузьмы Скрябина.

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