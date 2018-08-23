Правоохранители задержали в Киеве иностранного гражданина, который подозревается в том, что угрожал своей бывшей сожительнице, в частности, оставил у двери ее квартиры приведенную в боевую готовность гранату.

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Киева, на днях в дежурную часть Голосеевского управления поступило сообщение от местного жителя о том, что у входной двери квартиры на ул.Академика Заболотного находится предмет, похожий на гранату. Прибывшие по данному адресу следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники обнаружили находку – гранату Ф-1 с предохранительной чекой, которая была приведена в боевую готовность и лежала так, что входные двери при открытии могли ее задеть. Специалисты взрывотехнической службы изъяли боеприпас и направили его на экспертное исследование.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, в квартире, у которой лежала граната, живет женщина с двумя сыновьями и дочерью. Несколько лет назад ее 31-летняя дочь жила с сожителем, с которым спустя время рассталась.

Недавно бывший сожитель потребовал у женщины деньги, которые он якобы вложил в развитие ее бизнеса, и посылал смс-сообщения ей и ее семье с угрозами. Киевлянка даже перечислила вымогателю некоторую сумму денег, но тот продолжил запугивания.

"Через несколько дней мужчину задержали. Это 44-летний гражданин другого государства, который ранее не имел проблем с законом", - проинформировал Волошин.

Следователи Голосеевского управления полиции расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция этих статей предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщала "Страна", ранее в дом депутата горсовета Конотопа бросили гранату.

Мы писали, что Аброськин призвал киевлян сообщать в полицию о соседях с гранатами.

Также в киевском метро задержали мужчину с гранатой и патронами в рюкзаке .