Украинская теннисистка на высоких скоростях сыграла двустороннюю игру с экс-первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой на US Open.

Видео с тренировки опубликовано на официальном канале соревнований. При этом на трибунах корта присутствовало небольшое количество зрителей.

Примечательно, что Свитолина и Шарапова в официальных матчах встречались между собой дважды. Оба матча, последний из которых состоялся в 2015 году, завершились победами российской теннисистки.

Видео: youtube.com/US Open Tennis Championships

Стоит отметить, что Шарапова становилась победительницей US Open в 2006 году.

Добавим также, пока остаются неизвестными первые будущие соперницы обеих теннисисток на турнире. Ранее Свитолина получила седьмой номер посева на US Open.

Как сообщала "Страна", астронавты сыграли в большой теннис в открытом космосе.

Ранее мы писали, что сразу пять украинских теннисистов выйдут на корты в квалификации US Open.

Также украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Риме, обыграв в финале россиянку.