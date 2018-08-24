24 августа страна отмечает День независимости. Сегодня в 10:00 на Крещатике в Киеве начнется парад с военной техникой и авиацией. Праздничные мероприятия пройдут во всех областных центрах, благо погода на выходных будет жаркой и безоблачной, дождь обещают только на западе.

"Страна" собрала поздравления с Днем независимости в прозе и стихах, а также открытки к 24 августа. В этом году страна отмечает 27-ю годовщину независимости.

"Верь в себя и свою страну. С Днем независимости Украины!"

"Желаю мира, хороших дорог, мудрой власти и благополучия. С праздником!"

"Единства, счастья, свободы. Пусть не только в этот день светит яркое солнце, а на душе царят гармония и любовь"

"Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы. С праздником!"

"Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!"

"Хай серця наповнюються гордістю за країну, прагненням єдності і розуміння. Вітаю з Днем незалежності"

"Живи, Україно! Для сили, правди і волі! Бажаю миру, процвітання, європейського курсу. З Днем незалежності!"

"Хай справжній дух патріотизму і гордість за країну дарують силу оптимізму і в темную годину"

"Серпнева блакить і золото лану - вітаю мою українську державу"