Ирпенский городской суд Киевской области продлил арест обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - Юрию Россошанскому до 21 октября.

В заседании объявлен перерыв на неопределенное время из-за того, что потерпевшие подали в Верховный Суд ходатайство об изменении подсудности в уголовном производстве. Такое решение огласил председательствующий судья Валерий Линник, передает УНН.

"Удовлетворить ходатайство прокурора. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Россошанского на 60 дней в Киевском следственном изоляторе. Отказать в удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения", - сказал судья.

Судья добавил, что арест Россошанского продлен до 21 октября 2018 года.

Также он отметил, что в судебном заседании объявляется перерыв в связи с поступлением от потерпевших ходатайства, направленного в Верховный Суд с просьбой об изменении подсудности. Поэтому в заседании объявляется перерыв на неопределенный срок.

Защита просила изменить Россошанскому содержание под стражей на домашний арест.

Юрист Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская.

Как сообщала "Страна", подозреваемому в убийстве юристки Ноздровской "утяжелили" статью. Выводы судебно-медицинской экспертизы указали на многочисленные ножевые ранения у Ноздровской, что дало основания для изменения подозрения.

Отметим, что по данным Луценко, на теле Ноздровской нашли ДНК Россошанского и другого человека.