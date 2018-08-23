В пятницу, 24 августа, на День независимости в Украине будет солнечно, сухо и тепло. Такую погоду обуславливает антициклон, расположившийся над нашей страной. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха 24 апреля будет колебаться в диапазоне от +26 до +29 градусов.

"В западных регионах местами вероятность локальных дождей. На юге жара достигнет +28+32 градусов. В Киеве День независимости будет с синим небом, желтым солнцем, юго-восточным ветром и температурой воздуха до +28 градусов. Гладим вышиванки", - сообщила Наталья Диденко.

Фото facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее синоптик рассказала и показала на картах, какой будет погода в Украине на День флага .

Мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на День независимости в Киеве.

Ранее синоптик показала карту температуры воздуха в Украине от +19 до +37 по Цельсию.