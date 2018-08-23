На пятницу 24 августа дожди и грозы пройдут на Прикарпатье и Закарпатье. На остальной части Украины будет жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 24 августа в стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь на Прикарпатье и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Воздух прогреется до +25 +30 градусов.

В Киеве в пятницу прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем - 27-29 градусов тепла.\

Фото: meteo.gov.ua/

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