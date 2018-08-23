Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги завершил работу над календарём матчей чемпионата УХЛ сезона 2018/19. Регулярный сезон начнется 14 сентября матчем между финалистами минувшего сезона – чемпионом "Донбассом" и вице-чемпионом "Кременчуком".

Поединок состоится на домашней арене дончан в Дружковке. Как и в прошлом сезоне, регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведёт 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Большинство матчей пройдут в среду, четверг и субботу.

Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля – из 166 дней игровыми будут 83 При этом все матчи последнего тура будут сыграны в один день. По сравнению с прошлым сезоном, увеличилось количество матчей на стадии плей-офф:

1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырёх побед. Как и ранее, 1 и 2 команды по итогам регулярного чемпионата попадут сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие 3-6 и 4-5 места в турнирной таблице.

Первый матч плей-офф пройдёт 2 марта, а седьмой матч финальной серии (в случае надобности) состоится 15 апреля. С полной версией календаря вы можете ознакомиться по ссылке.

С целью обеспечения максимального количества теле- и интернет-трансляций матчей в расписании возможны изменения. В календаре матчей учтены пожелания клубов, транслятора, IIHF касательно международных пауз.

Напомним, что в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19 примет участие 6 команд, в том числе новосозданный херсонский "Днепр".

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