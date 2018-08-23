Экс-президент Украины Леонид Кучма обвинил действующие власти в мародерстве. Также, по его мнению, они пытаются свалить все свои просчеты - на войну в Донбассе.

Он подчеркнул, что "нынешние власти пытаются все свалить на войну", но одновременно "действуют так, будто войны нет". Таким образом экс-президент ответил на вопрос "Радио Свобода" о факторах, более всего тормозящих развитие Украины.

"Прикрываться войной, чтобы не проводить решительных реформ, оправдывать проблемы с прозрачностью действий власти, свободой слова, бизнеса и так далее. И при этом позволять себе разъедать страну популизмом, внутренними ссорами, коррупцией, врать избирателю... Разворовывать государство - это всегда недопустимо. Но воровать у государства, которое воюет, - это мародерство", - подчеркнул экс-президент.

При этом Кучма не стал называть конкретных имен. Он заявил, что власть должна быть профессиональной, патриотичной и использовать свои возможности и статус не для собственного обогащения, а для улучшения жизни граждан. "Судите сами, насколько украинская элита отвечает этим требованиям", - заключил он.

Кучма занимал пост президента Украины с июля 1994 года по 23 января 2005 года. В 2000—2001 гг. провалилась организованная кампания протестов против него.

Как сообщала "Страна", 9 августа 2018 Леониду Кучме исполнилось 80 лет. Он единственный президент Украины, которого избирали два срока подряд.

Отметим, что по словам Леонида Кравчука, "Виктор Янукович предлагал мне провести круглый стол прямо на Майдане".