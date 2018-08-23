Заместитель главы ГПУ - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг информацию о якобы проводившемся в период его отпуска обыске в его рабочем кабинете. Об этом он завил в комментарии "Стране".

"Никаких обысков не было, ни у меня, ни у моего заместителя. Это все бред. Ничего не было, как и не было никаких санкций суда", - сказал Холодницкий.

Ранее "Страна" писала, что 23 августа стало известно о том, что руководитель САП был отозван из отпуска, который должен был продлиться вплоть до 13 сентября, и вышел на работу.

В ГПУ представили две официальные причины таких действий, источник "Страны" назвал третью. По его словам, возвращение Холодницкого из отпуска на самом деле якобы было связано с обыском, который якобы провели в его офисе, а также рабочем кабинете его заместителя силовики по санкции суда.

В официальном порядке эту версию в Генпрокуратуре не подтвердили, но и не опровергли.