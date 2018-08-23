В Украине откроют приюты для пострадавших от домашнего насилия или от насилия по половому признаку. В них люди смогут получить квалифицированную помощь.

Для этого принято постановление Кабмина "Об утверждении Типового положения о приюте для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола" на заседании 22 августа, передает ЮрЛига.

Приюты будут создаваться местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В них пострадавшие смогут получить место безопасного временного пребывания и комплексную помощь: психологические, социально-бытовые, социально-медицинские, информационные, юридические и другие услуги.

Реализация принятого постановления будет способствовать внедрению в национальное законодательство международных стандартов в сфере оказания помощи жертвам насилия, а своевременное получение в приютах качественных социальных и реабилитационных услуг будет способствовать восстановлению их социальных функций, морального, психического и физического здоровья.

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