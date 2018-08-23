Эсминец военно-морских сил США "Carney" (DDG 64), который 12 августа вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, прибыл в Батуми. Здесь корабль пробудет до 25 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония встречи командования и членов экипажа эсминца прошла в порту и были показаны в эфире Общественного телевидения Грузии.

Как сообщили в посольстве США в Грузии, визит эсминца является свидетельством стремления США развивать и укреплять сотрудничество со странами - членами и партнерами НАТО, совместными усилиями укреплять безопасность и стабильность в Черноморском регионе.

В диппредставительстве событие назвали "продолжением визитов кораблей ВМС США, осуществленных в страну в последние годы".

Планируется, что в Батуми американские моряки и сотрудники береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии проведут совместные тренировки.

О корабле

Carney - 14-й корабль типа Arleigh Burke, его длина - 154 метра, водоизмещение - 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки.

Эсминец военно-морских сил США Carney на рейде, фото: c6f.navy.mil

Как сообщала "Страна", очередной боевой эсминец США вошел в Черное море.

Также "Страна" писала, как британский эсминец и турецкий фрегат вошли в Черное море.