Ряд важных изменений внесен в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений приказом Министерства от 2 августа 2018 года № 2522/5 в части защиты прав детей на надлежащее содержание, передает ЮрЛига.

Уточняется, что открывая исполнительное производство, госисполнитель сообщает взыскателю о праве предоставить подтверждающий документ, если алименты взыскиваются на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, болеющего тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редким орфанным заболеванием, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени. Взыскатель также предоставляет подтверждающие документы по алиментам на содержание ребенка, получившего тяжелые травмы, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи.

Алименты по исполнительным листам за прошлое время взыскиваются в пределах десятилетнего срока, предшествовавшего предъявлению листа к исполнению.

Если по исполнительному документу, предъявленному к исполнению, алименты не удерживались в связи с розыском должника, средства могут взыскать за весь период независимо от установленного десятилетнего срока и достижения совершеннолетия лицом, на содержание которой присуждены алименты. Ранее этот срок составлял три года.

Как сообщала "Страна", Верховный суд Украины решил, что и безработный отец должен платить алименты.

Мы писали, что Рада обещает налоговую скидку за оплату образования и хочет освободить от налогов алименты нерезидентов.

Ранее в Минюсте предлогали повысить минимальные алименты до 2000 гривен.