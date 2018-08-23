Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили въезд в Украину представителей криминальных кругов России и одной из стран Южного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что авторитеты пытались попасть в Украину для координации деятельности преступных группировок.

"Воры в законе" должны были взять под контроль перераспределение денежных потоков от противоправного бизнеса, в частности, от торговли наркотиками, похищения импортных автомобилей, а также от грабежей и разбойных нападений.

По информации спецслужбы, часть прибыли предусматривалась на финансирование так называемых "ДНР/ЛНР".

В СБУ также указали, что по замыслу иностранных кураторов противоправная деятельность "воров в законе" должна была заострить криминогенную обстановку в Украине.

В целом в рамках противодействия транснациональным организованным преступным группировкам сотрудники СБУ с начала текущего года запретили въезд в Украину более 100 "ворам в законе", которые могут быть причастны к группировкам, специализирующимся на похищении людей, вымогательстве, торговле оружием и наркотическими веществами.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в России на троне вора в законе № 1 Шакро Молодого сменил Шишкан.

Также "Страна" писала, что вора в законе Дато Агджабединского задержали по делу о похищении человека.