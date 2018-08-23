Американский киноактер, мастер боевых искусств и гражданин России Стивен Сигал зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в городе Электросталь Московской области.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные базы "Спарк".

Основным видом его деятельности ИП указана профессиональная и научная. В разделе "дополнительно" Сигал указал звукозапись и издание музыкальных произведений.

Кроме того, актер собирается заняться исполнительским искусством и попробовать свои силы в области спорта. Также в базе фигурирует пункт "зрелищно-развлекательная деятельность".

Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Как сообщала "Страна", после того как Стивен Сигал стал спецпредставителем России, в США начали проверку новых обвинений против актера в домогательствах.

Напомним, что Стивен Сигал решил заняться бизнесом и недвижимостью в России.