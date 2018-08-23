В Киеве становится популярным новый вид грабежей офисов с помощью газовых баллончиков.

Эффект для преступника почти во всех случаях максимально выгодный - жертва на несколько минут становится беспомощной и в большинстве случаев не сможет позже опознать нападавшего. Вред здоровью также небольшой и, как правило, не тянет на разбой, а поэтому в случаи поимки грабитель может отделаться более легким наказанием, чем при разбойном нападении.

Сегодня во второй половине дня в одном из офисов на улице Деловая в центре Печерска произошел, как раз такой случай, узнала "Страна" из собственных источников в МВД.

Преступник вошел в офисное помещение поднялся на четвертый этаж и воспользовался тем, что в офисе была только одна молодая девушка, забрызгал газом из баллончика 26-летнюю сотрудницу и вынес 20 тысяч долларов.

По прибытии полиции, потерпевшая не смогла описать бандита, так как до газовой атаки все что она успела рассмотреть, что мужчина был в кепке, которая полностью закрывала лицо.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК Украины (грабеж). Преступника пытаются вычислить по камерам видеонаблюдения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве грабители напали на директора страховой компании и отобрали у него 200 тысяч гривен, а также о том, что киевлянин отстреливался от коллекторов, высверливавших замки в его квартире.