Короткая предпраздничная неделя завершилась 2-копеечным подорожанием доллара: 23 августа межбанк закрылся в рамках 27,82-27,88 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Торговля шла достаточно спокойно, и даже была надежда на небольшое удешевление валюты: на стабильном предложении котировки проседали до 27,83-27,84 грн./$.

"Сегодня рынок был относительно спокоен, активность проявляли только компании, которым нужно было закрыть операции и платежи конкретно сегодня", - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Немного подпортила межбанку настроение информация от Госказначейства: стало известно о перечислении бизнесу новой порции возмещений по НДС - 3 млрд. грн. (в дополнение к 1,5 млрд. грн., отправленным вчера). Это несколько охладило пыл экспортеров к продаже доллара, и приподняло безналичный доллар, передает UBR.

В то же время положительно на межбанке сказалась смена настроений на наличном рынке. Люди не только перестали активно скупать доллар в кассах, они пошли его продавать.

"Может валюту сдают под дополнительный выходной, может, чтобы подготовить детей к 1 сентября. Но факт остается фактом - пошли сдачи доллара, и наличный курс оказался ниже безналичного. Просел к 27,75-27,80 грн./$, и может даже немного перетекал на межбанк. Это поддержало курс гривны", - отметил Юрий Гриненко.

Если на выкуп наличной валюты у населения банки ставили 27,75-27,80 грн./$, то самая дешевая продажа доллара людям происходила на уровне 27,83 грн./$. Средняя цена доллара на продаже просела на 10 копеек, и держалась в рамках 27,90-28,0 грн./$. В ней работали: Альфа-Банк, ОТП Банк, Universal Bank, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Укргазбанк.

Что дальше?

Вряд ли люди продолжат также активно продавать доллар после трехдневных выходных. С 27 августа безналичный курс доллар может снова пойти вверх, а это, как известно, демотивирует наших людей к валютным продажам. Они начинают экономить имеющуюся валюту и покупать новую.

"В понедельник межбанк, скорее всего, будет открываться в рамках 27,80-27,90 грн./$, и дальнейшее курсовое движение, в первую очередь, будет зависеть от желания экспортеров продавать валюту. После сегодняшних выплат по НДС они вряд ли будут это делать с большой охотой. Потому не исключаю движение вверх - поближе к 28,0 грн./$", - считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной закладывает на всю послепраздничную неделю коридор 27,70-28,0 грн./$, и также напоминает о предстоящих выплатах Госказначейства по налогу и о покупках импортеров, которые получат новые гривневые вливания.

"Выплаты по НДС вероятно выльются в отложенный повышенный спрос на начало следующей недели и котировки снова могут поползти вверх, создавая новые вызовы Нацбанку", - отметил он UBR.ua.

С 27 по 30 августа по налогу на добавленную стоимость ждут выплаты еще порядка 4,5-5 млрд. грн. (в дополнение к уже выплаченным 4,5 млрд. грн.). Банкиры рассчитывают, что Госказначейство раздробит свои перечисления на несколько частей.

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"Крупная выплата точно будет давить на межбанк. Экспортеры не станут торопиться продавать свободную часть выручки, а импортеры, получив гривну, точно захотят сделать валютные закупки на межбанке и отправить платежи за продукцию. И все это будет давить на гривну. Потому движение к 28,0 грн./$ просто неизбежно. А может даже чуть выше. Нацбанк, скорее всего, сдержит рост, но не будет тратить резервы на курсовой откат. Так что около отметки 28,0 грн./$ можем торговаться не только на будущей неделе, но и на протяжении всего сентября", - резюмировал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

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